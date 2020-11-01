ختام الجولة الثانية من بطولة الجمهورية لكرة الطائرة الشاطئية

اختتمت اليوم الأحد، الجولة الثانية من بطولة الجمهورية لكرة الطائرة الشاطئية رجال، والتي استضافها نادي حدائق الأهرام برئاسة محمد نافع، والتي أقيمت تحت إشراف منطقة الجيزة برئاسة المهندس عماد الباهي.

ويشارك في البطولة عدد كبير من الأندية مثل "الأهلي - هليوبوليس - الصيد - 6 أكتوبر - بتروجت - سبورتنج - الطيران - الزهور - حدائق الأهرام".

وجاءت النتائج كما يلي:

المركز الاول: فريق ساند ويزيزر

ك احمد عطا، ك تامر عيسى

المركز الثانى: فريق الشباب

ك احمد متولى، ك خالد الفيومى

المركز الثالث: فريق الشرقية.للدخان. ك كرم عبد الله و ك محمد مصليحى

المركز الرابع: فريق مصر

ك ايمن فؤاد، ك احمد عسران