بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وسبيزيا” في إحدى مباريات اليوم السبت 1-11-2020 في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وسبيزيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على استاد دينو مانوتزي بمدينة تشيزينا.

والبداية مع صاحب الأرض “سبيزيا“، فبعد تعادله في الجولة الماضية أمام “بارما” بهدفين لمثلهما أصبح أول فريق يربح 4 نقاط في أول ثلاث مباريات خارج أرضه في أول موسم له في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى منذ موسم 2001/2002، حيث فعلها كييفو فيرونا.

وخاض “سبيزيا” 5 مباريات حقق فيها فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين، ويتواجد في المركز 15 بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن المركز العاشر.

في المقابل فشل يوفنتوس لأول مرة منذ موسم 1997/1998 في الفوز في مباراتيه الافتتاحيتين خارج أرضه، ومن المثير للاهتمام أنهم تعادلوا أيضًا في المباراتين الافتتاحية في ذلك الموسم، وكانت آخر مرة فشل فيها البيانكونيري في تحقيق الفوز بالمباريات الثلاث الأولى خارج أرضه في موسم 1993/1994.

ويحتل “يوفنتوس” المركز السادس برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز على “فيورنتينا”، وتحصل على ثلاث نقاط من انسحاب “نابولي” وتعادل في 3 مباريات.

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يوفنتوس 0-0 سبيزيا

استاد دينو مانوتزي (تشيزينا – إيطاليا)

الدوري الإيطالي (الجولة السادسة)

جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “يوفنتوس وسبيزيا” ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

⚫تشكيلة يوفنتوس | جيانلويكي بوفون – ليوناردو بونوتشي – دانيلو دا سيلفا – ميريح ديميريل – آرثر ميلو – رودريجو بينتانكور – وستون مكيني – خوان كودرادو – فيدريكو كييزا – باولو ديبالا – ألفارو موراتا.

يجلس النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” على دكة بدلاء يوفنتوس اليوم وذلك بعد شفاءه من فيروس كورونا.

تشكيلة سبيزيا | ايفان بروفيديل – سالفادور فيرير – كلاوديو تيرزي – يوليان تشابوت – ريكاردو ماركيزا – باولو بارتولومي – توماسو بوبيجا – كيفن أجوديلو – مبالا نزولا – إيمانويل جايسي.

“0 بداية المباراة

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