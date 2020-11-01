كارثة في الدوري الايطالي..75% من الأندية تعجز عن تسديد رواتب اللاعبين

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن 15 من أصل 20 ناديًا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي تعجز عن دفع رواتب لاعبيها لشهر نوفمبر.

وأستشهدت صحيفتا “ال كوريري ديللو سبورت” الإيطالية بتقرير لصحيفة فرانكفورتر الجمين تسايتونج الألمانية يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديًا بدوري الأضواء تواجه صعوبة شديدة في توفير رواتب شهر نوفمبر.

وبحسب التقرير فإن بعض الأندية لم تدفع حتى الآن رواتب شهر يونيو لكن لديها مهلة حتى 16 نوفمبر للسداد.

وأشارت الصحيفتان إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي تقدما بأقتراح مزدوج للحكومة الإيطالية لمحاولة حل هذه الأزمة، حيث أشار الطلب الأول إلى تأجيل الموعد النهائي لدفع رواتب اللاعبين في الموسم الحالي لكن هذا الأمر يتطلب التوصل لأتفاق بين الأندية واللاعبين أولًا.

أما الإقتراح الثاني فينص على عدم تحمل الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبين في الموسم الحالي.

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