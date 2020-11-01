لامبارد يشيد بما قدمه دفاع تشيلسي أمام بيرنلي، وسط تألق زياش الملحوظ

أبدى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي سعادته بالوصول إلى التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع عقب الفوز 3-صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وحافظ تشيلسي بذلك على نظافة شباكه في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، ويدين لامبارد بفضل كبير في ذلك إلى المنضمين حديثًا وهما المدافع المخضرم تياجو سيلفا والحارس إدوارد ميندي.

وقال لامبارد للصحفيين “كان التوازن موجودًا وسارت الأمور بنجاح. هذا جزء من العملية المطلوبة عند التعاقد مع لاعبين جدد، عندما يخرج الفريق بشباك نظيفة ويسجل الأهداف فإنه يسير في الإتجاه الصحيح”.

وأضاف “الشباك النظيفة علامة رائعة على الصلابة. ساعدنا تياجو سيلفا وإدوار ميندي بوضوح لكن هكذا حال عقلية الفريق”.

وسجل المنضمان حديثًا حكيم زياش وتيمو فيرنر، إلى جانب هدف من المدافع كورت زوما، ليحقق تشيلسي الفوز لكن لامبارد لن يشعر بسعادة مبالغ فيها بعدما تعادل قبلها في مباراتين متتاليتين.

وقال لامبارد “لن أقفز فرحًا بعد مثل هذا الفوز لكن هذا يوم إيجابي”.

وأصيب الأمريكي كريستيان بوليسيتش خلال الإحماء قبل انطلاق المباراة ما تسبب في استبعاده من التشكيلة ودخول فيرنر بدلًا منه.

وقال لامبارد “شعر بمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لذا استبعدناه. لم يكن بوسعه اللعب، لذا سيخضع لفحوص. لقد تعافى مؤخرًا وشارك في ثلاث مباريات لذا هو يشعر بالإحباط بكل تأكيد”.

وتقدم تشيلسي بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.

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