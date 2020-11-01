الامارات | بالفيديو: انفجار "كهربا" يعكر فرحة تتويج الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: انفجار "كهربا" يعكر فرحة تتويج الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرات النقل التلفزيوني مشادة بين عضو اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الكرة المصرية محمد فضل ولاعب الأهلي محمود كهربا خلال مراسم تتويج "القلعة الحمراء" بلقب الدوري بعد فوز الفريق، أمس السبت، على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للبطولة، مما شوه صورة التتويج.

وبدأت المشادة عندما تقدم فضل مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ولاعب الفريق -المصاب بمرض نادر أبعده عن كرة القدم- مؤمن زكريا، لمنصة التتويج إذ طلب فضل من كهربا الابتعاد لإفساح الطريق أمامهم غير أن ذلك أدى إلى انفعال الطرفين وكادت الأمور تتطور لولا تدخل لاعبي الفريق وعناصر الجهاز الفني.

ولم تكن المرة الأولى التي يكون فيها كهربا طرفاً في مشكلة أو أزمة منذ وصوله إلى فريق الزمالك قادماً إلى الأهلي إذ كانت أبرز مشكلاته مع حارس الفريق محمد الشناوي حين احتد نقاش بينهما وتحول إلى أزمة على هامش إحدى تدريبات الفريق.

يذكر أن كهربا قد يتعرض على عقوبة من قبل اتحاد الكرة المصري لوجود بند في لائحة العقوبات تمنع أي لاعب من التعدي بالقول او اللفظ على أي مسؤول في اتحاد الكرة.

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