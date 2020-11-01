شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مساعد الأهلي يوجه رسالة للجوكر أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، رسالة إلى أحمد فتحي الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق أمام طلائع الجيش أمس، قبل الانضمام بشكل رسمي لصفوف بيراميدز.

وقال «قمصان»: «جميعا نقدر مشواره مع النادي ولعب حتى آخر دقيقة، وحصل على التكريم المناسب ونتمني له التوفيق في المرحلة المقبلة».

وأعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.

وقال «قمصان» في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع على راديو مصر: «موسم صعب جدًا بعد أطول مسابقة في تاريخ الكرة المصرية، أبارك للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة».

وأضاف: «سعيد بالعمل مع بيتسو موسيماني، فهو متعاون ويسمع جيدًا للجهاز المعاون، فهو يعامل اللاعبين أيضًا بشكل جيد، ويقدر العناصر الكبيرة، ويتعامل مع النجوم وأصحاب الخبرات ويحتوى اللاعبين الشباب، وهو يعلم قيمة النادي الأهلي جيدًا».

وحول تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال: «كنا مستعدين بشكل جيد للمباراة، وقمنا بإراحة بعض العناصر الأساسية أمام طلائع الجيش، كنا نحضر جيدا للمباراة، لكن هناك متغيرات حدثت وسنتعامل معها، وسوف نستعد بشكل جيد للنهائي».

وتابع: «بالطبع لدينا بعض الأمور التي نفكر فيها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية سفر بعض اللاعبين المحترفين إلى الخارج، وهناك لاعبين سينضمون لمنتخب مصر، بالإضافة إلى تجهيز الشباب، والمدرب استفسر مني عن الطريقة التي يتم التعامل معها في تلك الحالات، وندرس القرار الافضل سواء إقامة معسكر مغلق أو إقامة تدريب على فترتين بعد العودة من أجل الاستعداد للمباراة النهائية».

وواصل: «الاستقرار من أهم عوامل النجاح، فايلر كان لديه تركيز وطموح مع الفريق، لكن فترة بعد توقف كورونا، كانت لديه بعض المشاكل، والنادي اتخذ القرار المناسب بالتعاقد مع بيتسو موسيماني الذي لديه طموح كبير في التتويج بإفريقيا».