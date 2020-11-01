شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينفى فى بيان رسمى تدشين صفحات تحمل اسم رئيس النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو الإسماعيلى بشكل قاطع تدشين أية صفحات تحمل أسم المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

ويؤكد مسئولو النادى بأنه تم تكليف الإدارة القانونية لإتخاذ كافة الاجراءات ضد مروجى تلك الصفحات والتى تعمل على نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للواقع بصلة ،مشددين على أن أخبار النادى الصحيحة تكون عبر موقع النادى الرسمى وصفحاته الموثقة عبر مواقع التواصل المختلفة.

ويهيب مسئولو النادى لجماهيره بعدم تداول أى بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهة الرسمية المعنية مع ضرورة تحرى الدقة والحيطة.

ومنذ ساعات قليلة، نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 48 هدف.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،