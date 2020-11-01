شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلن الاتصال بمحمد فضل لمناقشة أزمة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى أنه سوف يتحدث مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة بٍشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا ،وقال عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لم أرى الواقعة فى الملعب وحتى الان لم أشاهد أى فيديو ، ولكن سأتحدث مع محمد فضل "

ويضيف سيد عبد الحفيظ :"فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة وهو رجل مسئول وكان متواجد فى الاحتفالية بصفته فى الجبلاية وله منا كل الاحترام والتقدير وسوف أتحدث معه فى هذه الواقعة"

واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.

وبخروج الأهلى من مواجهة الطلائع بالكلين شيت، يصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).