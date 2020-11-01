شكرا لقرائتكم كشف طبى شامل للاعبى منتخب الشباب استعدادا لبطولة شمال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، لكشف طبي شامل ، صباح اليوم، الأحد، بمعهد القلب في إمبابة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر لها شهر مارس المقبل، في مارس، وأِشرف على كشف شباب الفراعنة، الجهاز الطبي للمنتخب، بقيادة الدكتور وليد منظور، وهشام عبد العزيز، أخصائي العلاج الطبيعي، حيث حرص الجهاز على متابعة عملية الكشف، للاطمئنان على حالة اللاعبين.



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وتوجه المنتخب للخضوع للكشف الطبي، عقب نهاية مرانه صباح اليوم، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة النصر الودية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب النصر في مصر الجديدة.

وفاز شباب الفراعنة، في أخر التجارب الودية، على فريق اتحاد الشرطة، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، على ملعب أكاديمية الشرطة.