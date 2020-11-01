شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يتفوق على زميله بالأهلى فى تحدى الـxo بمنتخب الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق السيد عطية حارس فريق الزمالك ومنتخب الشباب تحت 20 سنة على نظيره فى الأهلى حمزة علاء خلال تدريبات الفراعنة الصغار التى تقام حاليا استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، وشهد مران الفراعنة تحدى الـxo بين الحارسين تحت إشراف محمد رزيقة مدرب حراس المرمى، وهو عبارة عن مران يعتمد على السرعة والتركيز لجمع الأقماع فى مكان واحد، ونجح حارس الزمالك فى الاختبار على حساب زميله فى الأهلى.

فى السياق ذاته، تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد، أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق فى التاسع من نوفمبر الجارى حتى الـ24 من نفس الشهر.