شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخضع لفحص طبى استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، لكشف طبي شامل، صباح اليوم الأحد، بمعهد القلب فى إمبابة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر لها شهر مارس المقبل. وأِشرف على كشف شباب الفراعنة الجهاز الطبي للمنتخب، بقيادة الدكتور وليد منظور، وهشام عبد العزيز، أخصائي العلاج الطبيعي، حيث حرص الجهاز على متابعة عملية الكشف للاطمئنان على حالة اللاعبين.



منتخب الشباب



منتخب الشباب



منتخب الشباب

وتوجه المنتخب للخضوع للكشف الطبي، عقب نهاية مرانه صباح اليوم، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة النصر الودية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب النصر في مصر الجديدة.

وفاز شباب الفراعنة، في أخر التجارب الودية، على فريق اتحاد الشرطة، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، على ملعب أكاديمية الشرطة.