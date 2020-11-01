شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يعلن الاتصال بـ فضل لمناقشة أزمة كهربا ويؤكد: لم أرها بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه سيتحدث مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا، وقال عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لم أرَ الواقعة فى الملعب، وحتى الآن لم أشاهد أى فيديو، ولكن سأتحدث مع محمد فضل".

وأضاف سيد عبد الحفيظ، "فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وهو رجل مسئول وكان موجودا فى الاحتفالية بصفته فى الجبلاية وله منا كل الاحترام والتقدير وسوف أتحدث معه فى هذه الواقعة".

ووقعت أزمة طفت على سطح الأحداث أثناء احتفالية النادى الأهلى بدرع الدورى مساء أمس، السبت، عكرت صفو الأجواء فى استاد السلام، كان طرفاها محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب الأهلى، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى التشابك بالأيدى وكاد الأمر يتطور لولا تدخل بعض المتواجدين فى الاحتفالية.

الواقعة بدأت عندما حرص كهربا على استقبال مؤمن زكريا وزوجته ومحمود الخطيب رئيس الأهلى أمام درع الدورى ومصافحتهم، بينما تجاهل اللاعب مصافحة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، وهو ما دفع الأخير لمطالبة اللاعب بالابتعاد عن منطقة المراسم وتواجد المسئولين والتوجه لمنطقة اللاعبين، إلا أن اللاعب لم يتقبل الأمر لتتطور الأحداث وتتحول لمشادة كلامية وتشابك بالأيدى.