شكرا لقرائتكم خبر عن أرى بابل يتحدث عن حلمه مع الدراويش ومركزه المفضل ومفاجأة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة الإسماعيلى،بشكل رسمى، فى خطف الأنجولى الهداف أرى بابل، بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، وبذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

كيف يرى انضمامه لصفوف الإسماعيلى؟ وحلمه الذى يرغب فى تحقيقه مع الفريق؟ ومفاجآة الجماهير؟ الأنجولى أرى بابل الوافد الجديد فتح قلبه للموقع الرسمى للدراويش، وكل ما يلى على لسان الهداف الأنجولى….

– ستأذكر دوما يوم انضمامى لهذا الفريق العريق، سعادة كبيرة أشعر بها لارتدائى قميص أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء.

– عند علمى برغبة الإسماعيلى فى التعاقد معى بدأت أسأل عنه بعض المقربين لدى، والذين أكدوا لي أنه نادٍ يتمتع بجماهيرية كبيرة ولديه أسلوب لعب مختلف ومميز ويعمل باحترافية، وهو ما لمسته منذ بداية عملية التفاوض وتأكدت من ذلك مع وصولي إلى المدينة ودخولي مقره ورؤية النادي من الداخل، أستطيع أن أجزم أنني وجدت أفضل مما سمعت.

– أكثر شىء أبهرنى وحقق المفاجآة بالنسبة لى هو حجم الجماهيرية الكبيرة التى حرصت على الترحيب بإنضمامى للإسماعيلى على مواقع التواصل الإجتماعى ، الجميع هنا يرغب فى تقديم المساعدة لى من أجل تحقيق التألق وهو ما سأقاتل عليه.

– البطولة العربية هى بوابتى لتحقيق حلم الجماهير التى تتمنى التتويج بها ، خاصة بعد الوصول للدور نصف النهائى والفوز على المنافس “الرجاء المغربى” بلقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدف نظيف.

– الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو حرص فى البداية على تعريفى بكل شىء عن الفريق من أجل تحقيق الإنسجام والتناغم بشكل سريع.

-بدأت أتعرف على زملائى بالفريق فهم رفاق محببون للغاية وأنا سعيد للتواجد بينهم.

– أنا هنا لتقديم كل ما لدى داخل الملعب، وأدعو الله أن يوفقني دائما في تسجيل الكثير من الأهداف والمساهمة في حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.

– أجيد اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح ، لكنى أفضل دائما اللعب على الأطراف ، إلا أننى تحت أمر الجهاز الفنى فى المركز الذى يفضل إشراكى به.

– لدينا تحديات كبيرة فى انتظارنا وأعد الجميع بأنى لن أقصر من أجل الظهور بالمستوى الذى يكون على قدر تطلعات مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والجماهير الكبيرة.

-أتطلع أيضا للتواجد في تشكيلة منتخب بلادى ، وذلك عبر بوابة الإسماعيلى ،وأرى أن اللعب في صفوف منتخب انجولا شرف كبير لأي لاعب.

– أشكر الجماهير كثيرا على هذا الدعم والمساندة والترحيب المميز الذي وجدته منذ إعلان توقيعي للفريق ،وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وأعدكم ببذل قصارى جهدى لإسعادكم فى كل مكان.