شكرا لقرائتكم خبر عن بتروسبورت يستضيف المعسكر المفتوح لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على أن تقام تدريبات المنتخب خلال المعسكر المفتوح أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر الجارى على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر ثم يبدأ الفراعنة معسكرهم المغلق بداية من يوم 9 نوفمبر وتقام التدريبات على ستاد القاهرة الذى يستضيف مباراة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2022.

فى شأن مختلف، حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي الثانية ظهر الثلاثاء المقبل موعدا لبدء تجمع اللاعبين بالملاعب الفرعية لاستاد القاهره حيث يتم اجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول ، وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يومي 11 أو 12 نوفمبر الحالي والثانيه يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعيه للاتحاد.

ومن المقرر ان يبدأ المعسكر باجراء الجميع المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقيه والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.