شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ماريا شريف لاعبة الطائرة: هوايتى تصوير الأفلام ومش بفضل الجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ماريا شريف" لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى مدينة نصر والتى تمتلك عدداً من العروض فى الموسم الجديد، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

تصوير أفلام قصيرة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

لا مليش فى المطبخ.

من نجمك المفضل؟

مش حد معين.

من مطربك المفضل؟

أنا بحب أسمع كاريوكى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

لا مش هتمنى حاجة تانية غير لاعبة لأن الرياضة بتشجعنى.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا مش هستخدم العنف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

زينب غريب .

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

كله ليه وقته و بحب دايما البس ملابس مختلفة.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش بفضل الزواج حاليا أصلا .