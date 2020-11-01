شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاعتراض على تعيين جاساما حكما لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك الاعتراض على الحكم الجامبى بكارى جاساما، بعد التقارير التى أفادت بتعيينه حكما لمباراة الفريق الأبيض والرجاء المغربى، التى ستجمع بينهما الأربعاء المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ويسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل لنهائى البطولة الأفريقية الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر، بعدما حقق الزمالك الفوز على الفريق المغربى فى مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد.

ومن جهته أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن جاساما من حكام الصفوة ونثق فى نزاهته وإدارته المباراة بأفضل صورة، مشددا على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحرص على خروج المباراة فى أفضل صورة خاصة فى ظل وجود تقنية الفيديو الـ"VAR"، الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وُلد بكارى جاساما بالعاصمة الجامبية بانجول يوم 10 فبراير عام 1979، وحصل صاحب الـ 41 عاما على الشارة الدولية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عام 2007، ويُعد أحد أبرز الحكام فى القارة السمراء الفترة الأخيرة بعدما تواجد فى العديد من النهائيات بالبطولات الأفريقية الكبرى، وكان أبرزها إدارته مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى 2017 بين الأهلى والوداد، والذى انتهى بتتويج الفريق المغربى باللقب.

كما تواجد فى نهائى كأس الأمم الإفريقية عام 2015 وهى البطولة التى توج بها منتخب كوت ديفوار على حساب غانا بعد التفوق بنتيجة 9/8 بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للقاء الذى أُقيم على ملعب باتا فى غينيا الاستوائية بنتيجة التعادل السلبى.

وعلى الصعيد العالمى شارك جاساما فى العديد من المحافل الدولية المميزة، مثل اختياره ضمن 25 حكمًا لكأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث أدار بكارى مباراة فى المجموعة الثانية بين منتخبى هولندا وتشيلى فى 23 يونيو من العام نفسه، كما شارك أيضًا فى كأس القارات عام 2017 ولكنه قاد مباراة واحدة جمعت بين المكسيك ونيوزلندا والتى أقيمت يوم 21 يونيو 2017.

كما أدار مباراتين فى كأس العالم للأندية عام 2013، كانت الأولى بين أوكلاند سيتى والرجاء المغربى، فى الدور التمهيدى وانتهت لصالح الفريق المغربى بهدفين مقابل هدف ثم أدار مباراة نصف النهائى بين بايرن ميونخ وجوانغجو إيفرجراند، وانتهى لصالح الفريق الألمانى بثلاثة أهداف دون رد.

أدار بكارى جاساما 44 مباراة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا منذ نسخة 2010 – 2011، حتى النسخة الجارية، منح خلالهم 108 إنذارًا واستخدم الطرد 5 مرات بعد الحصول على الإنذار الثانى، بينما احتسب 7 ركلات جزاء.

فيما أدار 4 مباريات فى بطولة الكونفدرالية منح خلالهم 10 إنذارات، فيما أدار مباراة واحدة فى السوبر الإفريقى عام 3013 بين الأهلى وليوبار الكونغولى، وانتهى لصالح الأهلى بهدفين مقابل هدف بينما أدار 14 مباراة فى كأس الأمم الإفريقية مواسم 2012 و2013 و2015 و2017 و2019، أشهر خلالهم 43 إنذارا وطرد مباشر مرة واحدة واحتسب 4 ركلات جزاء.

أدار جاساما 10 مباريات للأهلى، كأكثر الأندية التى أدار لها مباريات، وشهدت فوز الأحمر فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مثلهم، وأشهر خلالهم 19 إنذار وطرد مرة واحدة واحتسب ركلة جزاء واحدة وكان أخرهم مباراة إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، أمام صن داونز حيث تعادل الفريقين بهدف لمثله، ليتأهل الأحمر بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

فيما أدار 4 مباريات لفريق الزمالك، فاز الأبيض فى مباراتين وهُزم فى مثلهما، وأشهر خلالهم 6 إنذارات، وكان أخرهم مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 2016، حيث فاز الأبيض بهدف دون رد، ولكن لم يتوج باللقب بعد هزيمته فى الذهاب بثلاثية نظيفة.

كما أدار 4 مباريات لمنتخب مصر، حقق الفوز فى 3 مباريات وهُزم فى مباراة وأشهر 6 إنذارات واحتسب ركلة جزاء واحدة، وكان أخرهم مباراة مصر والكونغو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017، وفاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وشهدت تأهل المنتخب الوطنى لكأس العالم روسيا 2018، أدار بكارى جاساما مباراتين للرجاء المغربى، حقق خلالهم الفوز فى مباراة وتعادل فى أخرى، فيما أشهر 4 إنذارات وكان أخرهما أمام الترجى التونسى فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية وتعادلا بهدفين لمثلهما.