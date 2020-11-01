الامارات | سرقة مقتنيات ثمينة من منزل مدرب روما الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة مقتنيات ثمينة من منزل مدرب روما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل مدرب فريق روما الإيطالي لكرة القدم باولو فونسيكا لحادث سرقة، الجمعة، تزامنا مع إشراف المدرب على استعدادات فريقه للمباراة أمام فيورنتينا، بحسب تقارير صحفية اليوم الأحد.

وذكرت عدة تقارير صحفية في إيطاليا أن اللصوص سرقوا العديد من الساعات ومقتنيات أخرى ثمينة تقدر قيمتها بنحو مئة ألف يورو.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم الأحد إلى أن فونسيكا كان يتواجد في تريجوريا أثناء وقوع الحادث في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في وسط العاصمة من أجل التسوق.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي بصمات أو أدلة قد تكون خيطا للإيقاع بالجناة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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