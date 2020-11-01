شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح: إذا كنت حكمًا لن أمنحه ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، المصري محمد صلاح، نجم الريدز، بسبب أسلوب حصوله على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي وصفه بالغوص.
وكان صلاح حصل على ركلة جزاء أمام وست هام يونايتد، أمس السبت، في الجولة السابعة من البريميرليج، حيث سقط عقب اصطدامه مع آرثر ماسواكو، لاعب وست هام.
وقال سونيس، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «إذا كنت حكمًا في البريميرليج، لن أمنح صلاح ركلة جزاء، لأنني رأيته يفعل هذا مرارًا وتكرارًا».
وأضاف: «هذه طريقة غير طبيعية تمامًا للسقوط. انظر إلى اللاعب، إنه لم يركله في الواقع، لكن لمس فقط كاحله».
وتابع: «أعتقد أن هناك إهمالًا من لاعب وست هام الذي منح فرصة كبيرة لصلاح لإلقاء نفسه على الأرض».
وأتم: «بالنسبة لي أعتقد أنها ركلة جزاء قاسية حقًا، وهذا يُقال من أحد مشجعي ليفربول».
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