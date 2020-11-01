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أمن مجلس الدولة يضع حواجز حديدية أمام قاعة «قضية مرتضى منصور»

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شيماء القرنشاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

فيما شددت قوات الأمن من تواجدها داخل محيط مجلس الدولة وأمام القاعة المنظور بها الجلسة، ووضعت حواجز حديدية أمام القاعة، مع التأكد من هوية جميع المترددين على مبنى المجلس .

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، 4 أكتوبر الماضي، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

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