شكرا لقرائتكم خبر عن أمن مجلس الدولة يضع حواجز حديدية أمام قاعة «قضية مرتضى منصور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
فيما شددت قوات الأمن من تواجدها داخل محيط مجلس الدولة وأمام القاعة المنظور بها الجلسة، ووضعت حواجز حديدية أمام القاعة، مع التأكد من هوية جميع المترددين على مبنى المجلس .
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، 4 أكتوبر الماضي، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
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