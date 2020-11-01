شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يشيد بـ«النني» و«حجازي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن محمد النني يستحق الإشادة به، مؤكدا بأن لديه طموح وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:«عندما شاهدت النني وهو قائد لنادي آرسنال الإنجليزي، كنت فخور للغاية بتلك اللحظة».
وواصل:«النني قائد لفريق عريق بالدوري الانجليزي، والجميع يحلم فقط بمشاهدة مباراة هناك، وكونه يحمل شارة قيادة الآرسنال أمر يدعو للفخر».
وتطرق الصقر للحديث عن أحمد حجازي، وقال:«قدم مباراة رائعة مع اتحاد جدة السعودي أمام الأهلي في الديربي، والجماهير كلها هناك سعداء بما قدمه في الظهور الأول».
وأكمل: «حجازي لاعب رائع ويجب علينا أن نفتخر بلاعبينا المحترفين الذين يقدمون مستويات جيدة خارج مصر».
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