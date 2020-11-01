شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: أحمد فتحي قدم درسًا للأجيال القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بـ«أحمد فتحي»، لاعب النادي الأهلي المنتقل إلى بيراميدز، مؤكدًا أنه كان يقاتل مع الفريق الأحمر حتى آخر دقيقة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «أحمد فتحي قدم درسا كبيرا للأجيال القادمة في الإخلاص وتحمل المسئولية رغم انتقاله منذ فترة إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر».

وأضاف: «جماهير الأهلي متأثرة برحيل أحمد فتحي، لأنه لاعب مخلص ولعب بمنتهى الاحترافية حتى آخر دقيقة، فقد قدم درسًا للاحترافية الشديدة، رغم رحيله الرسمي».

وواصل: «يجب توجيه التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تعامل أيضا باحترافية شديدة، رغم إعلان انتقاله منذ فترة إلى بيراميدز».

وأكمل: «فتحي لعب برجولة وإخلاص، ولا يلجأ لأساليب أخرى وإطلاق الشعارات، اللاعب تعامل باحترافية شديدة وإدارة النادي الأهلي تعاملت معه بشكل رائع حتى يوم رحيله».

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