شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الثانية ظهر الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء تجمع اللاعبين بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة، حيث يتم إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الحالي

ومن المقرر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يومي 11 أو 12 نوفمبر الحالي والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائية للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الراعية للاتحاد.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر بإجراء الجميع المسحة الطبية للكشف عن كورونا، ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله الكابتن شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب؛ باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.