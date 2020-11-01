شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: أغلقنا ملف الدوري ونستعد بقوة للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بختام مسابقة الدوري بعد تتويج الفريق باللقب، لافتًا إلى أن الفريق اجتاز موسمًا شاقًّا للغاية وحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «كان مهمًّا للغاية أن نختتم الموسم بمباراة قوية، ووجود مؤمن زكريا أسعدنا بشدة. الفريق حقق اللقب على الرغم من ظروف توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا، وهو ما منح اللقب أهمية كبيرة».

وأشار «الشناوي» إلى أن الفريق أغلق ملف بطولة الدوري وانتقل بتركيزه إلى بطولة أفريقيا، وأن اللاعبين والجهاز الفني لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير.

وشدد على أن المنافسة بين اللاعبين شريفة وتخدم أهداف الفريق، وأن جماهير الأهلي هم المحرك الأساسي والدافع الرئيسي وراء كل الإنجازات.