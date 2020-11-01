شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تستحدث بندا الموسم المقبل لتتويج المتصدر حال إلغاء الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وضع بند فى لائحة المسابقات للموسم الجديد ينص على أنه فى حالة إلغاء الدورى لأى ظروف قهرية يتم تتويج الفريق المتصدر بلقب الدورى العام، كما يتم هبوط الفرق الثلاثة الأخيرة فى جدول الدورى عند توقف المسابقة، وذلك منعا لتكرار الأزمة التى نشبت هذا الموسم حيث كانت مسابقة الدورى قاب قوسين أو أدنى من الالغاء إلا انها تم استئنافها لحسم البطل وثلاثى الهبوط فى ظل عدم وجود بند فى اللائحة الحالية يحسم هذا الجدل.

وكان الخليج 365 أشار فى وقت سابق إلى أن اتحاد الكرة يناقش جديا هذا البند، منعا لتكرار اللغط الذى نشب فى الموسم الحالى والذى يعتبر الأطول فى تاريخ الكرة المصرية.

وأعلن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز ، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في اقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

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كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.

وقال الزناتي إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من انهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.