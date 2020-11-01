شكرا لقرائتكم رابطة الأندية تختار رئيس لجنة المسابقات الجديد بعد استقالة الزناتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن رابطة الأندية المحترفة التى سيتم تشكيلها فى الموسم الجديد ستختار رئيس لجنة المسابقات وفقا لصلاحيات الرابطة فى اللائحة الجديدة، حيث سيكون دورها إدارة المسابقة وتوزيع الحقوق خاصة بعد موافقة وزير الشباب والرياضة على تشكيل الرابطة بداية من الموسم المقبل.

وأعلن حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبى أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية دون لاعبى المنتخب الأولمبى، وذلك فى ظل رغبة معظم الأندية فى إقامة الدورى بشكله المعتاد من 34 جولة.

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كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التى تقدم بها حسام الزناتى الاحتمالات كافة التى من الممكن أن تواجهها المسابقة، ولم تكن مدرجة بها من قبل، مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التى أولوه إياها لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.

وقال الزناتي، إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من انهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.