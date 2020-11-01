شكرا لقرائتكم المنتخب ينتظر تقريرا من الأهلى لحسم مصير حسين الشحات أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، تقريرا طبيا من النادى الأهلى بشأن إصابة حسين الشحات لاعب الفريق لحسم موقفه من الإنضمام لقائمة الفراعنة لمباراتىّ توجو يومىّ 13 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، حيث يعانى الشحات من شد فى العضلة الخلفية ويترقب المنتخب تقرير طبيب الأهلى لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهتىّ من عدمه.

على صعيد متصل، كشف محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 3 نوفمبر الجارى استعدادا لمباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وسينضم لاعبو الأهلى للمعسكر يوم 3 نوفمبر مع باقى اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، ويخوض الفراعنة تدريباتهم أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر المقبل قبل الحصول على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر، ثم استئناف التدريبات والمعسكر يوم 9 نوفمبر استعدادا لمواجهة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر.

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واختار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر المفتوح في الثالث من نوفمبر الجارى بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصرى.