شكرا لقرائتكم علي لطفي يحظى بإشادة موسيماني بعد إنقاذ الأهلى من 3 أهداف أمام الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي علي لطفي حارس مرمى الفريق بإشادة كبيرة فور انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس، وشارك على لطفي بدلاً من محمد الشناوي لإكسابه حساسية المباريات في ظل مشاركة محمد الشناوي الحارس الأساسي بشكل مستمر، ولرغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين قبل نهائي افريقيا المقرر اقامته يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأكد موسيماني لعلي لطفي أنه انقذ 3 أهداف مُحققة من فريق طلائع الجيش، في حالة دخولهم جميعاً كان علي لطفي لن يُسأل علي أي منهم، ولكنه نجح ببراعة في عمل تصديات رائعة وحافظ على نظافة شباك الأهلي.

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وأسدل الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.