شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مونديال اليد مع اللجنة المنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد والتى من المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم وبحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وحسين لبيب مدير البطولة وقيادات وزارة الشباب والرياضة ، وتناول الإجتماع استعراض آخر ما تم التوصل إليه من كافة التجهيزات للصالات المغطاة والفنادق وكل ما يتعلق بإستضافة الحدث.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمعدلات انجاز كافة الأعمال التي تمت حتى الآن مؤكداً أن البنية التحتية التي جهزتها مصر لاستضافة المونديال معدة وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية والتي إعتادت عليه الدولة المصرية في تجهيز منشآتها الرياضية والشبابية خلال ال 6 سنوات الماضية وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وضع الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة رياضيا .

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جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة .

أعلن الموقع الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستسضيفها مصر 2021 فى يناير القادم مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية التى ستقام على 4 صالات مختلفة أكتوبر وبرج العرب واستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخوض مصر أول لقاء مع المتأهل من أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير ثم التشيك يوم 16 وأخيرا السويد يوم 18 من نفس الشهر، وفقا لاختيار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى الإسبانى جارسيا، حيث أعطى الاتحاد الدولى فى هذه النسخة الحرية للبلد المستضيف اختيار ترتيب المباريات التى ستخوضها فى الدور الأول .