شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مونديال اليد مع اللجنة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد والتى من المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وحسين لبيب مدير البطولة وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وتناول الاجتماع استعراض آخر ما تم التوصل إليه من كافة التجهيزات للصالات المغطاة والفنادق وكل ما يتعلق باستضافة الحدث.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمعدلات إنجاز كافة الأعمال التى تمت حتى الآن، مؤكداً أن البنية التحتية التي جهزتها مصر لاستضافة المونديال معدة وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية والتى اعتادت عليه الدولة المصرية فى تجهيز منشآتها الرياضية والشبابية خلال الـ6 سنوات الماضية، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على وضع الدولة المصرية فى مصاف الدول المتقدمة رياضيا.

Advertisements

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الموقع الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستسضيفها مصر 2021 فى يناير القادم مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية التى ستقام على 4 صالات مختلفة أكتوبر وبرج العرب واستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخوض مصر أول لقاء مع المتأهل من أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير ثم التشيك يوم 16 وأخيرا السويد يوم 18 من نفس الشهر، وفقا لاختيار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى الإسبانى جارسيا، حيث أعطى الاتحاد الدولى فى هذه النسخة الحرية للبلد المستضيف اختيار ترتيب المباريات التى ستخوضها فى الدور الأول.