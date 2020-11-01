شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يوجه الشكر لفايلر ويكشف طريقة تعامل موسيماني مع لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن جميع اللاعبين قدموا موسماً جيداً، والفريق حقق لقب الدورى عن جدارة واستحقاق، قائلا، "هناك 30 لاعباً فى القائمة كلهم نجوم داخل القلعة الحمراء، وقدموا مستوى جيداً هذا الموسم".

وأضاف أيمن أشرف، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر على راديو مصر، "قدمنا موسما رائعا منذ البداية مع رينيه فايلر الذى نوجه له الشكر على المجهود الذى بذله معنا، قبل فترة توقف كورونا كنا نسير بشكل جيد، وبعدها العودة لم نكن فى أفضل حالاتنا، لكن بعد ذلك استعاد الجميع الفورمة البدنية والفنية، والجميع قدم مستوى مميز".

وتابع مدافع الأهلى، "كنا نلعب كل المباريات بشكل قوي، هدفنا فقط تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف، والشكل العام للفريق كان جيداً للغاية، ونتمنى تتويج مجهودنا بالحصول على لقب دورى أبطال إفريقيا".

وحول الفارق بين فايلر وبيتسو موسيماني قال، "فايلر مدرب جيد، وموسيمانى يتقرب للاعبين، ويتعامل نفسيا مع الجميع حتى من يخرجوا من قائمة المباريات، ويحاول مساعدة اللاعبين الذين لا يشاركون فى المباريات من أجل العودة والمشاركة، وفايلر كان أيضا يحتوى كل اللاعبين".

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وأضاف أشرف، "كنت أتمنى إقامة نهائى دورى الأبطال يوم 6 نوفمبر، ولا نعرف ماذا سيحدث بعد فترة التوقف الدولى، وهدفنا تحقيق البطولة وأتمنى تحقيق البطولة وأن يكون كل اللاعبين بحالة جيدة".

وبسؤاله عن الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، قال مدافعى الأهلى، "أتشرف بالانضمام لمنتخب مصر، لم يتحدث معى أحد من الجهاز الفنى، وأتمنى التواجد بالطبع، فهو شرف لأى لاعب، وصلنا لـ3 نهائيات فى آخر 4 مواسم لنهائى دورى أبطال إفريقيا، وإن شاء الله سنحاول حصد لقب البطولة، الجميع يقف خلف الفريق

ووجه أيمن أشرف رسالة إلى أحمد فتحي قائلا، "تعلمنا الكثير من أحمد فتحي، الإرادة والقوة والإخلاص والاحترافية، لعب حتى آخر ثانية، وهو أمر يحسب له أنه كان يحارب فى كل دقيقة، نتمنى له التوفيق فهو شخصية محترمة وعلى خُلق".

واختم مدافع الأهلى قائلا، "لم أشاهد واقعة محمد فضل مع محمود كهربا مطلقا فى الملعب، شاهدتها بعد العودة إلى المنزل فى بعض وسائل الإعلام".