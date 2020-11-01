شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف سر مشادة كهربا وفضل فى لايف على تليفزيون الخليج 365 5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن ختام بطولة الدوري الممتاز أمس، السبت، بتتويج الأهلي بلقب الدورى الـ 42 ، والحديث عن مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ومواعيد القيد الجديدة والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الزمالك لمباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا وانتظار الأهلي للفائز فى النهائى، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق، بالإضافة إلى تفاصيل المشادة التى حدثت بين محمد فضل عضو اتحاد الكرة ومحمود كهربا فى مراسم تسليم درع الدورى وأيضا تعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى للإصابة خلال الحفل.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.