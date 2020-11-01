شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يتلقى إشادة موسيمانى بعد إنقاذ الأهلي من 3 أهداف أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على لطفى حارس مرمى الفريق بإشادة كبيرة فور انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس، وشارك على لطفى بدلاً من محمد الشناوى لإكسابه حساسية المباريات فى ظل مشاركة الشناوى الحارس الأساسى بشكل مستمر، ولرغبة الجهاز الفنى فى تجهيز جميع اللاعبين قبل نهائى أفريقيا المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى.

وأكد موسيمانى لعلى لطفى أنه أنقذ 3 أهداف مُحققة من فريق طلائع الجيش، فى حال دخولهم جميعاً كان على لطفى لن يُسأل على أى منهم، ولكنه نجح ببراعة فى تصديات رائعة وحافظ على نظافة شباك الأهلي.

وأسدل الأهلى الستار على موسمه الكروى (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،السبت، بإستاد الاهلى فى السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدورى التى سبق وحصدها الاهلى رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الأهلى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا، ورفع الأهلى "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقى فى المركز الحادى عشر من مسابقة الدوري.