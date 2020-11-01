شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين جنيه قيمة انتقال ثلاثى نادى مصر إلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة النادى المصرى صفقة ضم ثلاثى نادى مصر الذى هبط إلى دورى القسم الثاني، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل، مقابل 7 ملايين جنيه، وحصل النادى البورسعيدى على جهود الثلاثى "مصطفى سلطان وعلاء عطا والحارس عصام ثروت" من نادى مصر مقابل تلك القيمة المالية التى اتفق عليها الطرفان.

وقام أيضاً النادى المصرى البورسعيدى بالتعاقد مع أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر السابق للإنتاج الحربى، فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وفضل أحمد شديد قناوى العودة لتمثيل فريق المصرى لارتباطه الشديد بالجمهور البورسعيدى، خاصة أنه تألق بالقميص الأخضر مواسم عديدة، فضلا عن اقتناع على ماهر بقدراته الفنية والبدنية ورغبته فى التعاقد معه.

وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، فشل مفاوضات ناديه لتمديد تعاقد أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق، مؤكداً أن رحلة اللاعب مع ناديه انتهت بنهاية الموسم الحالى. وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قدمنا عرضاً لشديد قناوى لتمديد تعاقده ولكن اللاعب طلب مقابلا ماديا أكبر من المعروض، وبالتالى فشلت الصفقة".

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلى والمصرى وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.

Advertisements

وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 123 مباراة متتالية، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.

وتعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.