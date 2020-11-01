شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض توقيع عقوبات على كهربا بعد مشادة محمد فضل فى حفل التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادى الأهلى فرض أى عقوبات، سواء بالإيقاف أو التغريم، على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قبل تسلم درع بطولة الدورى العام عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس.

وقال مصدر بالأهلى لليوم السابع، "لا توجد نية لفرض عقوبة على كهربا.. الأمر لا يعدو كونه مشادة بسيطة على بعض الأمور التنظيمية خلال اللقاء وانتهى الخلاف سريعاً بين الطرفين، وقام محمد فضل بتسليم درع الدورى بصورة طبيعية فى حضور كهربا".

وينوى محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسئولين وليس اللاعبين .

من ناحية أخرى، يناقش حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة فى معسكر نوفمبر الجارى على خلفية مشادته مع محمد فضل، وفضل حسام البدرى تأخير إعلان قائمة لاعبى الاهلى فى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائي.