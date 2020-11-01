شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يستعيد صدارة التصنيف العالمى للاسكواش بعد 9 أشهر من هيمنة الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر نوفمبر، حيث استعاد البطل المصرى على فرج، صدارة التصنيف العالمى بعدما تراجع عنها فى فبراير الماضى، لصالح محمد الشوربجى، إلا أن فوز على فرج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، رفع من نقاطه ليستعيد الصدارة بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه.

وتراجع محمد الشوربجى إلى التصنيف الثانى، كما تقدم طارق مؤمن مركزاً ليصل إلى التصنيف الثالث متخلياً عن المركز الرابع لكريم عبد الجواد الذى تراجع بعد خروجه المفاجئ من بطولة مصر الدولية فى الأدوار الأولى.

فيما تقدم مروان الشوربجى مركزاً ليصل إلى التصنيف السادس عالمياً، وتقدم مصطفى عسل 4 مراكز ليصل إلى التصنيف الـ 14 بعدما كان فى المركز الـ 18 وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية وتغلبه على أكثر من لاعب يسبقه فى التصنيف.



تصنيف الرجال

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يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى قد استعادت هى الأخرى صدارة التصنيف العالمى للسيدات لأول مرة منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهراً على التوالى، وذلك بعد تتويجها مرخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

فيما تراجعت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث تقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس متخلية عن مركزها الرابع للفرنسية كاميل سيرم.

كما تقدمت البطلة الشابة هانيا الحمامى إلى المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.