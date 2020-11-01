شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يطالب بفتح تحقيق فى أزمة فضل وكهربا ويؤكد: الصغير غلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة فتح تحقيق عاجل فى أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى لإيضاح الطرف المخطئ فى الأزمة، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم، "موقف كهربا ومحمد فضل غير مقبول على الإطلاق.. لازم يكون فى تحقيق عاجل فى هذه الأزمة عشان نعرف مين الغلطان، بلاش فتاوى كتير فى الأزمة".

وأضاف أيمن يونس، "إحنا اتربينا على الأصول وعلى احترام الصغير للكبير، محمد فضل مسئول فى اتحاد الكرة وممثل من الجبلاية لتسليم الأهلى درع الدورى، كان لازم كهربا لا يدخل فى نقاش معاه، يقول حاضر وطيب ويبعد، إنما مين زق الأول ومين رد على التانى دا أمر غير مقبول خالص، أيه التفاهة دى، اللاعب لازم يكون مرن ويرحب بضيفه ويتعامل بأسلوب كويس، محمد فضل الأكبر سناً ومقاماً وكان لازم يتعامل معاه كهربا بأسلوب أفضل".

وعن مواجهة الزمالك والرجاء قال أيمن يونس، "التأجيل ليس فى صالح الرجاء فقط إنما أيضاً فى صالح الزمالك لتجهيز المصابين، ومش حقيقى إننا حسمنا التأهل للمباراة النهائية، حتى لو الزمالك كسب هناك مازال هناك 90 دقيقة أخرى، والرجاء بيحول المباراة لصراع بدنى مع أسلوب لعب شمال أفريقيا بإضاعة الوقت، فلازم نحسم بدرى، ولو الرجاء كامل دون إصابات يبقى الزمالك الافضل".

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من ناحية أخرى، قرر محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا لاعب النادى الأهلى للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما أثناء تسليم درع الدورى للنادى الأهلى عقب مباراته الأخيرة فى المسابقة، بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسؤولين وليس اللاعبين.

كما يناقش حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة فى معسكر نوفمبر الجارى على خلفية مشادته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدورى للأهلي، وفضل حسام البدرى تأخير إعلان قائمة لاعبى الأهلى فى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائى وإن كان الاتجاه الأقرب استبعاده.

وشهدت مراسم تسليم درع الدورى مشادة بين كهربا ومحمد فضل بسبب تواجد اللاعب فى المنطقة المخصصة لمسؤولى الجبلاية والأهلى، ما دفع محمد فضل لمطالبة كهربا بالتواجد فى منطقة اللاعبين وهو ما رفضه اللاعب لتنشب مشادة بين الطرفين .

ويلتقى منتخب مصر مع توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن تصفيات أمم أفريقيا.