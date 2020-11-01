شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز استقبالاً حافلاً للرجاء قبل موقعة حسم بطاقة النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، استقبالاً طيباً لبعثة الرجاء المغربى التى ستصل إلى القاهرة، غداً الاثنين، استعداداً للمباراة التى ستجمع الفريقين، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد الاستقبال الحافل الذى استقبل به مسئولو الرجاء، بعثة الفريق الأبيض بالمغرب على هامش الزمالك مباراة الذهاب التى جمعت بينهما فى ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، والتى فاز بها الزمالك بهدف نظيف، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب.

فيما يواصل الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالى جايمى باتشيكو تحضيراته المختلفة لمواجهة الحسم أمام الرجاء، ومن المقرر أن يخضع الزمالك، غداً الاثنين المقبل، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد 19 "كورونا"، طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الكاف استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكرا مغلقاً مساء الاثنين المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك عقب خوضه المران على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى.

وتأكد لحاق محمود علاء، مدافع الزمالك بالمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، بعد تغيبه عن الفريق فى مباراة الذهاب بسبب الإصابة التى لحقت به فى الرباط الخارجى للركبة، ويبدأ اللاعب خلال الفترة الحالية المشاركة بالمران كاملاً بعد تأهيله من أجل تجهيزه لقيادة خط الدفاع فى اللقاء المقبل أمام الفريق المغربى، بعدما خضع اللاعب لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق لجهوده كونه من العناصر الأساسية للفريق التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى.

ويستعيد الزمالك أيضا جهود ظهيره الأيمن حازم إمام، الذى غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وبذلك سيؤمن الأبيض دفاعه بعودته فى ظل الخبرات التى يمتلكها اللاعب، بعدما اعتمد الجهاز الفنى فى لقاء الذهاب على جهود الصاعد أحمد عيد، ناشئ الفريق الأبيض، فى تلك الجبهة، خاصة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتجديد عقد حازم إمام حتى عام 2022، لتغلق بذلك ملف بقائه من أجل التركيز الشديد فى المنافسات المتبقية بدورى أبطال أفريقيا.