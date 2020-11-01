شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض الاستعجال فى حسم مصير صالح جمعة ويشيد بإصراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بإصرار صالح جمعة واجتهاده فى التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على أدائه أمام فريق طلائع الجيش أمس رغم مشاركته فى جزء صغير من المباراة، حيث ظهر اللاعب بمستوى طيب.

ووعد موسيمانى صالح جمعة بعدم التسرع فى الحكم عليه، خاصة فيما يتعلق بمصيره، سواء باستمراره مع الفريق فى الموسم الجديد أو رحيله، مؤكداً أنه يثق فى إمكانياته الفنية ولكنه يحتاج لعمل كثير لاستعادة فورمته البدنية والتى ستساعده على إخراج كل ما فى عقله داخل المستطيل الأخضر.

وأوصت لجنة التخطيط بالأهلى، برئاسة محسن صالح، فى وقت سابق، بإعارة صالح جمعة صانع خاصة فى ظل عدم مشاركته بانتظام طوال الموسم الجارى، سواء مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق، ومن بعده مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بسبب عدم وصول اللاعب للفورمة البدنية والفنية المطلوبة.

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وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن فرصة صالح جمعة فى المشاركة ستزداد صعوبة فى الموسم الجديد، فى ظل ارتفاع مستوى محمد مجدى قفشة صانع الألعاب الأساسى، فضلاً عن اتخاذ قرار بعودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار لسموحة بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري، وكذلك عودة محمد شريف الذى يُجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب، فضلاً عن وجود نيه فى التعاقد مع مهاجم أجنبى يُجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم.

وطلبت لجنة التخطيط من موسيمانى حسم مصير صالح جمعة خاصة وأن للأخير الرأى النهائى فى ملف الإبقاء عليه من عدمه، خاصة بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية، ويسعى مسولو النادى لحسم هذه العروض واختيار الأفضل والأنسب منها للنادى واللاعب ولكن فى حالة استقرار موسميانى على رحيله.