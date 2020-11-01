شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحذر الزمالك من طريقة لعب الرجاء ويؤكد: هنصعد للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، قدرة الفارس الأبيض على عبور موقعة الرجاء المغربى والصعود للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى، وقال محمد صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لازم لاعيبة الزمالك يركزوا لأن الرجاء هيلعب على التقفيل وخطف أى كرة يسجل منها هدف ويربك حسابات الزمالك ."

وأضاف محمد صلاح، "عندنا أزمة دفاعية بسبب الإصابات، ولكن الزمالك لازم يسجل مبكراً واللاعيبة تكون عارفة أن المباراة سوف تنتهى مع صافرة الحكم ولا ترتكن لنتيجة مباراة الذهاب لأنها سهلة التعويض فى لغة الكرة ."

وتابع نجم الزمالك السابق، "الزمالك يستطيع تخطى عقبة الرجاء لأن الشخصية بتفرق وشخصية فريق الزمالك أقوى من الرجاء فقط ينقص الفريق التوفيق والتركيز من أول دقيقة حتى صافرة الحكم".

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ويخضع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، غدا الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد ١٩ "كورونا"، طبقا للبروتوكول المتبع استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكرا مغلقاً مساء الاثنين بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك عقب خوضه المران على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي،ويخوض الزمالك مرانه الختامى قبل المباراة، الثلاثاء، باستاد القاهرة، والذى يستضيف اللقاء أمام الرجاء، والمقرر له الأربعاء المقبل.

من ناحية أخرى، اصطحب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نجله " آسر"، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، وذلك لمشاهدة المران اليوم بملعب النادي، وحرص لاعبو الزمالك على التقاط الصور مع "آسر" الذى يعشق كرة القدم .

فيما خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى حصة تأهيلية وذلك على هامش المران وخصص الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو بالاتفاق مع الجهاز الطبي، فقرة تأهيلية لعلاء بالجمانيزيوم، يؤديها من أجل وصوله إلى الجاهزية الكاملة استعدادا للفترة المقبلة.

كما واصل محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بالنادى البرنامج التأهيلى والعلاجى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق، وذلك من أجل التعافى من الإصابة التى تعرض لها بلقاء الإسماعيلى الاخير بالدورى الممتاز.