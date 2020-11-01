فتحي آخرهم.. 6 مشاهد وداعية لجيل الأهلي الذهبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"عمري ما هنساكم وبإذن الله تفضلوا في ظهر النادي الأهلي، وطبيعي أن يأتي ويرحل أشخاص ويعتزل آخرون لأن هذه سنة الحياة".. في مشهد عاطفي، ودع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، جماهير الفريق الأحمر بعد نهاية مشواره الذي استمر طيلة 13 عامًا ليبدأ تجربة جديدة مع نادي بيراميدز.

بدأ فتحي مشواره مع النادي الإسماعيلي، وخاص عدة تجارب احترافية بدأت مع شيفيلد الإنجليزي الذي عاد منه للانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2007/2008.

خلال فترة تواجده في الأهلي، خاض فتحي عدة تجارب احترافية (إعارة) إلى كاظمة الكويتي، هال سيتي الإنجليزي ثم رحل في صفقة انتقال إلى أم صلال القطري استمر معه لمدة موسم ثم عاد إلى الأهلي مجددًا مع بداية موسم 15/16.

بقميص الأهلي، مثًل فتحي الفريق الأحمر في 351 مباراة بمختلف البطولات (سجل 24 هدفًا وصنع 63 تمريرة ناجحة)، وشهد مشواره التويج بالعديد من البطولات أهمها الدوري المحلي (10 مرات)، دوري أبطال أفريقيا (3 مرات) والسوبر الأفريقي (مرتين).

لحظة الوداع، جاءت في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في ختام بطولة دوري we المصري موسم 19/20، والتي شهدت احتفال الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر تبديلًا بخروج أحمد فتحي (قائد الفريق) والدفع بياسر إبراهيم، ليحصل ظهير أيمن الفريق الأحمر على تحية زملائه وجماهير الأهلي القليلة التي كانت حاضرة لحفل التتويج.

وداع فتحي، أعاد للأذهان مشهد اعتزال كبار الأهلي والمعروفين باسم "الجيل الذهبي"، الجيل الذي ضم محمد أبوتريكة، محمد بركات، عماد متعب، عماد النحاس، حسام غالي وغيرهم.

ويستعرض يلا كورة، أبرز لقطات وداع الجيل الذهبي للأهلي:

محمد أبو تريكة

ودع محمد أبو تريكة لاعب الأهلي، جماهير الفريق الأحمر في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013 أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

تتويج الأهلي بالبطولة، كان خير وداع لأبوتريكة لجماهير الفريق الأحمر التي كانت حاضرة في ملعب المقاولون العرب الذي استضاف اللقاء الذي انتهي لصالح الأهلي بهدفين دون رد.

محمد يوسف (مدرب الأهلي وقتها) أجرى تبديلًا بخروج أبو تريكة في الوقت بدل الضائع والدفع بعماد متعب، ليحصل نجم الأهلي على تحية الجماهير التي هتفت باسمه طوال المباراة.

وائل جمعة

في العشرين من فبراير عام 2014، أعلن وائل جمعة اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بعدما رفع كأس بطولة السوبر الأفريقى للمرة السادسة فى تاريخ الأهلى.

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التقى الأهلي مع الصفاقسي في بطولة السوبر الأفريقي، وحقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 3-2، وعقب المباراة قال جمعة: "لن أجد أنسب من هذه اللحظة لأعلن اعتزالى فيها لنهاية الموسم".

وأضاف باكيًا: "سأبقى مع الأهلى لنهاية الموسم لأن الفريق يحتاج لجهود جميع لاعبيه.. كانت أفضل لحظة فى حياتى هى الانضمام للنادى الأهلى".

محمد بركات

في هدوء ودون ضجيج، قرر محمد بركات إنهاء مشواره الكروي بشكل رسمي بقميص النادي الأهلي.

وفي شهر يونيو عام 2013، أعلن بركات نيته في الاعتزال نهاية موسم 2012-2013 وأبلغ ناديه بالقرار.

حسام غالي

في الثالث والعشرين من أبريل عام 2018، أعلن حسام غالي قائد الأهلي في مؤتمر صحفي اعتزاله اللعب بشكل رسمي.

وفي كلمته الوداعية لجماهير الأهلي، قال غالي باكيًا: "عايز أرتاح.. أشهد الله أنني لم أقصر أو أتخاذل في حق الأهلي وجمهوره وأتمنى أن تكون الجماهير راضية عني".

وأقيمت مباراة اعتزال حسام غالي أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في الحادي عشر من شهر مايو من العام ذاته، وحقق الأهلي الفوز بهدف دون رد في المباراة التي استضافها ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

عماد متعب

أعلن متعب، قراره على الهواء مباشرة رفقة أحمد شوبير في برنامجه التلفزيوني المذاع على قناة "أون سبورت".

وقال متعب فى تصريحاته، إنه قرر اعتزال الساحرة المستديرة مكتفيًا بما قدمه، لافتًا إلى إنه سينضم لكتيبة نجوم قناة أون سبورت، لتحليل مباريات الدورى الممتاز.

وكان قناص الأهلي، ينوي إقامة مباراة اعتزال إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأجيل الأمر.