أيمن أشرف: لم أشاهد واقعة كهربا.. تعلمنا "الاحترافية" من فتحي.. وفارق بين موسيماني وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن الفارق بين رينيه فايلر (مدرب الأهلي السابق) وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، كما وجه رسالة إلى أحمد فتحي الذي أنهى مشواره مع الفريق الأحمر.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أيمن: "لاعبو الأهلي قدموا موسمًا رائعًا، والفريق حقق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق."

وأضاف: "قدمنا موسم رائع مع السويسري رينيه فايلر الذي نوجه له الشكر على المجهود الذي بذله معنا، قبل فترة توقف كورونا كنا نسير بشكل جيد، وبعدها العودة لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن استعاد الجميع لياقته البدنية والفنية."

وتابع: "كل مباارة بالنسبة لنا كانت كأس، كنا نسعى للحفاظ على شباكنا نظيفة، نتمني تتويج مجهودنا بالحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا."

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وبسؤاله عن الفارق بين فايلر وبيتسو موسيماني، قال أشرف: "فايلر مدرب جيد، لكن موسيماني يتقرب من اللاعبين، يهمه العامل النفسي للاعب، يعرف جيدًا كيف يتعامل مع اللاعب الذي لا يشارك بشكل أساسي".

وواصل تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى إقامة نهائي دوري الأبطال يوم 6 نوفمبر، ولا نعرف ماذا سيحدث بعد فترة التوقف الدولي، وهدفنا تحقيق البطولة."

وعن الانضمام للمنتخب، قال: "أتشرف بالانضمام لمنتخب مصر، لكن لم يتحدث معي أحد حتى الآن."

ووجه الظهير الأيسر للأهلي رسالة إلى أحمد فتحي، قائلًا: "تعلمنا الكثير منه، الإرادة والقوة والإخلاص والاحترافية، لعب حتى آخر ثانية وهو أمر يحسب له، أتمنى له التوفيق فهو شخصية محترمة."

وبسؤاله عن ما حدث بين زميله محمود عبد المنعم كهربا ومحمد فضل عضو اتحاد الكرة في مباراة التتويج بالدوري، قال: "لم أشاهد الواقعة في الملعب، شاهدتها بعد العودة إلى المنزل في بعض وسائل الإعلام".