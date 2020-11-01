بينهم الحارس الأساسي.. 3 حالات كورونا بين لاعبي الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، تقلص عدد الحالات المصابة بعدوى فيروس كورونا بين اللاعبين إلى ثلاث، مضيفا أن البعثة ستصل إلى القاهرة غدا الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

وقال وهبي، في مقابلة بالفيديو أجراها مع برنامج "BE ON Time" عبر قناة "أون تايم سبورتس" ظهر الأحد: "أظهرت النتائج تسجيل حالتي شفاء جديدتين في صفوف الفريق، ليتبقى ثلاث حالات مصابة بكورونا بين اللاعبين".

وأضاف: "المسحة الطبية الماضية التي خضع لها الرجاء أمس السبت أكدت إيجابية عينة الحارس أنس الزنيتي، وعدم تماثله للشفاء من فيروس كورونا".

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وأكمل: "سننتظر نتائج المسحة الأخيرة للزنيتي ومعه المهاجم محمود بنحليب، وكلاهما لم يتعاف حتى هذه اللحظة من فيروس كورونا".

وأتم قائلا: "ستصل بعثة الرجاء إلى القاهرة عصر غد الإثنين، وسنخوض حصة تدريبة في مساء ذلك اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف، على أن نخوض المران الرئيسي يوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الذي يحتضن المباراة".

وتقرر رسميا إقامة مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم الأربعاء المقبل 4 نوفمبر، بملعب استاد القاهرة الدولي.

يُذكر أن مباراة الذهاب أقيمت بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وانتهت بفوز الزمالك (1-0) بهدف المغربي أشرف بنشرقي.