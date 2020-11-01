خاص.. المقاولون يطلب تجديد استعارة لاعب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

دخل نادي المقاولون العرب في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل تجديد إعارة اللاعب شكري نجيب.

وأفاد مراسل الخليج 365 في الإسماعيلية أن الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس أبدى رغبته في الإبقاء على خدمات شكري نجيب، بعد المردود الطيب الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم المنقضي.

وانتهت إعارة شكري نجيب مع المقاولون العرب بنهاية موسم 2019/2020.

يُذكر أن المقاولون أنهى الدوري المصري في المركز الرابع خلف الأهلي بطل المسابقة والزمالك وبراميدز.