الإٍسماعيلي يوضح موقفه من.. ضم بادجي.. أزمة بن يوسف.. والصفقات القوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء وحيد المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، إن العمل داخل إدارة الدراويش يجرب على قدم وساق لتدعيم الفريق الأصفر قبل بداية الموسم الكروي الجديد 20/21، مضيفًا أن الفريق بصدد التعاقد مع صفقات قوية.

وتعاقد الإسماعيلي مؤخرًا مع 3 صفقات قوية بضم رضوان شريفي، أحمد مصطفي وآري بابل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "بي أون تايم"، قال وحيد: "نتبع فلسفة مختلفة للعمل داخل النادي الإسماعيلي، لجنة التعاقدات تواصل عملها وتتحدث مع أكثر من لاعب، وعند إتمام الصفقة سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة".

وأضاف: "نتبع السرية الفائقة في ملف الصفقات، هناك تعاقدات أقوى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".

Advertisements

وعن أزمة فخر الدين بن يوسف، قال: "بن يوسف لاعب مميز، حدث خلاف بينه وبين إدارة النادي حيث طلب اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين."

وأضاف: "اللاعب أبدى موافقته للعودة والأمور قريبة بين الطرفين."

وعن مفاوضات النادي مع أليو بادجي لاعب الأهلي، قال: "ليس لدي أي معلومات عن الأمر، كل الأمور واردة."

وأتم: "نراعي العدالة بين اللاعبين، نبحث ضم لاعبين شباب بجانب تواجد بعض عناصر الخبرة".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أنهي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.