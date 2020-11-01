الإٍسماعيلي يوضح موقفه من.. ضم بادجي.. أزمة بن يوسف.. والصفقات القوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال علاء وحيد المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، إن العمل داخل إدارة الدراويش يجرب على قدم وساق لتدعيم الفريق الأصفر قبل بداية الموسم الكروي الجديد 20/21، مضيفًا أن الفريق بصدد التعاقد مع صفقات قوية.
وتعاقد الإسماعيلي مؤخرًا مع 3 صفقات قوية بضم رضوان شريفي، أحمد مصطفي وآري بابل.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "بي أون تايم"، قال وحيد: "نتبع فلسفة مختلفة للعمل داخل النادي الإسماعيلي، لجنة التعاقدات تواصل عملها وتتحدث مع أكثر من لاعب، وعند إتمام الصفقة سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة".
وأضاف: "نتبع السرية الفائقة في ملف الصفقات، هناك تعاقدات أقوى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
وعن أزمة فخر الدين بن يوسف، قال: "بن يوسف لاعب مميز، حدث خلاف بينه وبين إدارة النادي حيث طلب اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين."
وأضاف: "اللاعب أبدى موافقته للعودة والأمور قريبة بين الطرفين."
وعن مفاوضات النادي مع أليو بادجي لاعب الأهلي، قال: "ليس لدي أي معلومات عن الأمر، كل الأمور واردة."
وأتم: "نراعي العدالة بين اللاعبين، نبحث ضم لاعبين شباب بجانب تواجد بعض عناصر الخبرة".
جدير بالذكر أن الإسماعيلي أنهي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.
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