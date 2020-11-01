مدرب برشلونة السابق: لم أستطع تغيير ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث كيكي سيتين المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، عن علاقته بليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني إلى جانب الحديث عن تجربة تدريبه لعملاق إسبانيا.

وتولى سيتين القيادة الفنية لبرشلونة في الثالث عشر من يناير عام 2020 بعد إقالة إيرنستو فالفيردي، واستمر حتى منتصف شهر أغسطس من العام ذاته.

ولم يحظ المدرب بمسيرة ناجحة مع برشلونة، حيث قاد الفريق الكتالوني في 25 مباراة بمختلف البطولات (حقق الفوز في 16، تعادل في 6 وخسر في 5 آخرين) وخسر الفريق بطولة الدوري، كما تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 8-2 على يد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال مقابلة صحفية مع المدرب السابق لريال مدريد وإسبانيا فيسينتي ديل بوسكي لصحيفة "El Pais"، اعترف سيتين أن هناك أشياء كان يمكن أن يفعلها بشكل مختلف.

كما أكد المدرب الإسباني أنه من الصعب إدارة لاعب بحجم ميسي، مضيفًا أن ما يتمتع به اللاعب الأرجنتيني من قاعدة جماهيرية جعلت من الصعب عليّ انتقاده.

وقال سيتين: "أعتقد أن ميسي هو الأفضل على الإطلاق، كان هناك لاعبون عظماء آخرون قدموا أداءً رائعًا مع الفريق، لكن الاستمرارية التي يتمتع بها ميسي على مر السنين لم يسبق وأن حققها أي لاعب آخر."

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وأضاف: "من الصعب إدارة ليو، من أنا لأغيره! لقد قبلوه كما هو منذ سنوات ولم يغيروه."

وتابع: "إنه لاعب متحفظ للغاية لكنه يجعلك ترى الأشياء التي يريدها، والتي لا يتحدث كثيرًا."

ويرى سيتين أنه كان عليه اتخاذ عدة قرارت مع النادي ككل.. يقول: "بعد رحيلي عن الفريق، أدركت أن هناك أشياء كان عليّ اتخاذها في أوقات معينة."

وعاد ديل بوسكي بالذاكرة، وتذكر تصريحات تاتا مارتينو (مدرب سابق لبرشلونة) عندما قال عن ميسي: "أعلم أنه إذا اتصل بالرئيس فيمكنه طردي في أي وقت".

وعلق سيتين قائلًا: "لست بحاجة إلى أن يخبرني أحد بما قاله مارتينو، لقد عشت ذلك، لقد كان لدي ما يكفي من الخبرات لإجراء تقييم دقيق للوضع".

جدير بالذكر أن برشلونة أقال سيتين بعد الهزيمة المُذلة أمام بايرن ميونخ وتم تعيين الهولندي رونالد كومان بدلًا منه.