"أعاد هيبة دفاع الاتحاد".. كيف علقت الصحف السعودية على أداء حجازي في ديربي جدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تغنت الصحف السعودية بالأداء الذي ظهر عليه أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري ولاعب ويست بورميتش الإنجليزي المعار إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وانتقل حجازي إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

وشارك مدافع منتخب مصر لأول مرة مع فريقه السعودي في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، وساهم حجازي في فوز فريقه بهدفين دون رد بالجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصفت صحيفة "عكاظ" أداء حجازي بالنجومية، وقالت: "ساهم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في فوز فريقه الاتحاد من خلال خلق التوازن الدفاعي في مباراة الديربي والحد من خطورة المهاجم الهداف في فريق الأهلي عمر السومة."

وأضافت: "ظهر حجازي بمستوى فني متوازن بهدوئه المعتاد مساهماً في ترتيب الخط الخلفي للفريق الاتحادي بتقليل الأخطاء التي كان غالباً ما يستغلها الفريق الأهلاوي في مباريات سابقة."

كما تناولت احصائية للبالغ من العمر 29 عامًا، أكدت خلالها أن المدافع المصري لعب 26 تمريرة صحيحة بنسبة 73% ونسبة مرتفعة في الكرات الهوائية التي اقتنصها طوال اللقاء بالإضافة إلى نجاحه في 4 مواجهات أرضية من أصل 7.

أما صحيفة "الرياضية"، فوضعت تقويم لموعد التعاقد مع حجازي، ثم وقت الوصول ثم وقت المشاركة في أول مباراة رسمية.

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وقالت إن اللاعب تم التعاقد مع من قبل اتحاد جدة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ثم وصل إلى جدة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، ليشارك في أول مباراة رسمية في الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وقالت الصحيفة، إن حجازي شارك في المباراة على الرغم من عدم مشاركته في التدريبات الجماعية التي سبقت المباراة.

وأضافت أن حجازي اكتفى ببعض التدريبات المنفردة بعد ساعات من وصوله إلى اتحاد جدة وبعد الاطمئنان على جاهزيته الفنية والبدنية تم الدفع به في معسكر الفريق في ساعة متأخرة.

أما صحيفة "البلاد" السعودية، فقد قالت: "حجازي.. يعيد هيبة الدفاع الاتحادي".

وأشادت الصحيفة بخدمات البالغ من العمر 29 عامًا، مضيفة أن المحترف المصري أحمد حجازي قدم مباراة كبيرة في الديربي ونجح في إنهاء خطورة الفريق الأهلاوي هجوميًا من خلال تحركاته وقوة التحاماته وقراءته الجيدة.

كما تغنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء حجازي، ووصفوه بأنه "نجم المباراة بلا منازع".

كما علق بعض معلقي البرامج الرياضية على أداء حجازي أمثال فارس عوض، على سعيد الكعبي وعامر عبد الله المري.