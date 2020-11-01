10 أرقام مبهرة من الدوري رقم 42 للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الأهلي في إنهاء بطولة الدوري الممتاز بالتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، واختتم المسابقة بفوز عريض على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أمس السبت، محققًا العديد من الإنجازات الجديدة.

حصد الأهلي 89 نقطة هذا الموسم في أعلى سجل نقاط وصل إليه أي فريق في تاريخ بطولة الدوري الممتاز منذ انطلاقها في موسم 1948/1949، محطما رقمه القياسي السابق في موسم 2017/2018 برصيد (88 نقطة).

كما نجح الأهلي في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في موسم واحد للدوري المصري الممتاز (28 انتصارا)، وهو الرقم الذي حققه المارد الأحمر نفسه في موسم 2017/2018 مع المدير الفني حسام البدري.

إنجازات الأهلي هذا الموسم لم تتوقف عند هذا الحد، بل جاء التتويج مصحوبًا بلقب أقوى خط هجوم ودفاع في الدوري بين 10 أرقام حققها المارد الأحمر في موسم استثنائي.

نرصد في السطور التالية أبرز الأرقام التي حققها بعد تتويجه بالدوري:

- الأهلي الأكثر تحقيقًا للفوز هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق 28 فوزًا على مدار 34 جولة من عمر المسابقة، كأكثر عدد انتصارات في موسم واحد، واكتفى بالتعادل في 5 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة.

- الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 74 هدفا، في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ البطولة، بعد الرقم القياسي الذي يحمله المارد الأحمر نفسه حين سجل 75 هدفا في موسم 2017/2018.

- الأهلي أقوى خط دفاع من بين الفرق كافة بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط هذا الموسم خلال 34 مباراة، ويعود أفضل مواسم الأهلي الدفاعية في تاريخ الدوري الممتاز لسبعينات القرن الماضي وتحديدًا في موسم 1975-1976، عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار 23 مباراة.

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- الأهلي أكثر فرق الدوري في الخروج بشباك نظيفة "كلين شيت" بعدما حافظ على نظافة شباكه في 28 مباراة، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسماعيلي، حين خرج الدراويش بـ(27 كلين شيت في 35 مباراة) في موسم 1990/1991.

- محمد الشناوي حارس الأهلي أكثر حراس الدوري الممتاز حفاظًا على نظافة شباكه، بعدما نجح الحارس الدولي في الخروج بشباك نظيفة في 24 مباراة، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه في نسخة واحدة من مسابقة الدوري الممتاز من حيث عدد المباريات، متفوقا على شريف إكرامي الذي حافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة بموسم 2016/2017 مع الأهلي أيضا.

- وليد سليمان هدّاف الفريق في بطولة الدوري، بعدما تمكّن من تسجيل 9 أهداف، ويعد محمد مجدي "أفشة" الأكثر صناعة للأهداف برصيد ثمانية أهداف.

- سجل الأهلي هذا الموسم 74 هدفًا عن طريق 17 لاعبًا من كل مراكز الملعب، باستثناء حارس المرمى، مع العلم أن محمد الشناوي نجح في صناعة هدف الفوز أمام الجونة.

- ساهم حسام عاشور، المنتقل حديثا إلى الاتحاد السكندري بعد نهاية عقده مع الأهلي، في تحقيق لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخ مشاركاته مع المارد الأحمر، وهو أكثر لاعب في تاريخ المسابقة تحقيقًا لدرع الدوري مع فريق واحد.

- عزَّز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي، ويضيف اللقب الـ42 في تاريخه.

- لقب الدوري رقم 42 بات اللقب رقم 42 للأهلي في الألفية الثالثة، كأكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات في القرن الـ21 متفوقا على بايرن ميونيخ الألماني المركز الثاني في الترتيب برصيد 40 بطولة، وفقا لـ"ترانسفر ماركت".