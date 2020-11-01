تقرير طبي يحسم انضمام حسين الشحات لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر

ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تقريرا طبيا من الأهلي عن حسين الشحات لاعب الفريق لحسم انضمامه للفراعنة في معسكر نوفمبر. في معسكر نوفمبر. وتعرض الشحات لإصابة في مران الاهلي منذ عدة أيام وترتب على ذلك استبعاده من لقاء طلائع الجيش أمس في ختام الدوري. ذلك استبعاده من لقاء طلائع الجيش أمس في ختام الدوري. ويلتقي منتخب مصر مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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