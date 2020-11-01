تريزيجية والمحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام ساوثهامبتون

أعلن دين سميث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل استون فيلا كالتالي..

" البريمرليج".

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: تارجت، مينجز، كونسا، كاش.

الوسط: ماكجين، لويز، باركلي.

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الهجوم: جريليش، ويتكنز، تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من:

ستير، المحمدي، إنجلز، ناكامبا، تريزيجيه، هورهاني، ديفيز.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 12 نقطة ، بينما يأتي ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .