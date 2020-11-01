النغموشي لـ"الوفد": سعيد بالتوقيع مع المقاولون.. والجزيري حسم وجهتي

أعرب التونسي وسيم النغموشي لاعب فريق المقاولون العرب الجديد، عن سعادته بالإنضمام لصفوف ذئاب الجبل.
أتم مسؤولو نادي المقاولون العرب، بشكل رسمي صفقة ضم التونسي وسيم النغموشي في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.
قال النغموشي في تصريحات لـ"الوفد" : "سعيد بالإنضمام لنادي المقاولون العرب، هو نادي كبير، ويملك تاريخ كبير أيضًا، وإن شاء الله تكون تجربة جديدة مُبشرة بالخير ".
وأضاف: "أتمنى أن أكون عند حسن الجميع، وتقديم المستوى المرجو، مشيرًا إلى أن الدوري المصري، دوري جيد ويوجدبه من العديد من اللاعبين الجيدين، ويحتاج اللاعب للعمل على نفسه كثيرًا لتقديم الأفضل".
وعن دور الجزيري في إقناعه بالإنضمام للمقاولون، قال النغموشي: "نعم تواصل معي سيف الدين الجزيري، للتناقش معي حول المجيء إلى هنا، للأننا أصدقاء من زمان ولدينا علاقة طيبة بيننا، وكان له دور كبير في حسم ااختياري للمقاولون، وفعلًا وجدت الكثير من الذي رواه لي عن النادي".
وواصل: "إدارة المقاولون، إدارة جيدة جدًا، ويملك جهاز فني محترم وأنا سعيد للتواجد هنا، هي مجموعة محترمة جدًا".
وتابع: "كان لدي عروضًا تلقيتها من مصر وتونس، لكن أخترت المقاولون، خاصةً بأن سيلعب أيضًا كأس الكونفدرالية الأفريقية".
وانتقل التونسي وسيم النغموشي صاحب الـ٢٤ عامًا، في صفقة انتقال حر لذئاب الجبل، لمدة عامين، بعد نهاية عقده مع فريقه الترجي التونسي، وانتهاء إعارته مع اتحاد بن قردان.
ويستعد المقاولون بقوة للموسم الجديد، من أجل مواصلة المنافسة على المربع الذهبي بالإضافة لتأهله للكونفدرالية الأفريقية، بعد غياب ١٥ عامًا.
وضمن المقاولون العرب التواجد في المركز الرابع بعدما وصل للنقطة ٥٤ بفارق ٣ نقاط عن سموحة صاحب المركز الخامس.
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