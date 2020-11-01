النغموشي لـ"الوفد": سعيد بالتوقيع مع المقاولون.. والجزيري حسم وجهتي

أعرب التونسي وسيم النغموشي لاعب فريق المقاولون العرب الجديد، عن سعادته بالإنضمام لصفوف ذئاب الجبل.

أتم مسؤولو نادي المقاولون العرب، بشكل رسمي صفقة ضم التونسي وسيم النغموشي في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

قال النغموشي في تصريحات لـ"الوفد" : "سعيد بالإنضمام لنادي المقاولون العرب، هو نادي كبير، ويملك تاريخ كبير أيضًا، وإن شاء الله تكون تجربة جديدة مُبشرة بالخير ".

وأضاف: "أتمنى أن أكون عند حسن الجميع، وتقديم المستوى المرجو، مشيرًا إلى أن الدوري المصري، دوري جيد ويوجد

به من العديد من اللاعبين الجيدين، ويحتاج اللاعب للعمل على نفسه كثيرًا لتقديم الأفضل".

وعن دور الجزيري في إقناعه بالإنضمام للمقاولون، قال النغموشي: "نعم تواصل معي سيف الدين الجزيري، للتناقش معي حول المجيء إلى هنا، للأننا أصدقاء من زمان ولدينا علاقة طيبة بيننا، وكان له دور كبير في حسم ااختياري للمقاولون، وفعلًا وجدت الكثير من الذي رواه لي عن النادي".

Advertisements

وواصل: "إدارة المقاولون، إدارة جيدة جدًا، ويملك جهاز فني محترم وأنا سعيد للتواجد هنا، هي مجموعة محترمة جدًا".

وتابع: "كان لدي عروضًا تلقيتها من مصر وتونس، لكن أخترت المقاولون، خاصةً بأن سيلعب أيضًا كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وانتقل التونسي وسيم النغموشي صاحب الـ٢٤ عامًا، في صفقة انتقال حر لذئاب الجبل، لمدة عامين، بعد نهاية عقده مع فريقه الترجي التونسي، وانتهاء إعارته مع اتحاد بن قردان.

ويستعد المقاولون بقوة للموسم الجديد، من أجل مواصلة المنافسة على المربع الذهبي بالإضافة لتأهله للكونفدرالية الأفريقية، بعد غياب ١٥ عامًا.

وضمن المقاولون العرب التواجد في المركز الرابع بعدما وصل للنقطة ٥٤ بفارق ٣ نقاط عن سموحة صاحب المركز الخامس.